Radpolitik: viel Gerede, wenig Taten

Wenn man über die aktuellen und haarsträubenden Fehlplanungen bei der Radweginfrastruktur in der Landeshauptstadt Salzburg liest, kann man sich nur ungläubig die Augen reiben. Noch im Wahlkampf redete man wieder einmal über erhöhte Radbudgets, Radleihsysteme, die "letzte Meile" und grenzübergreifende Zusammenarbeit mit dem Land und bringt doch kaum ein Ergebnis zustande. Die Zustände bei der Riedenburgkaserne und am Bahnhof zeigen erneut, dass Salzburg bestenfalls seinen Istzustand verwalten kann. Bleibt zu hoffen, dass sich die Stadtpolitik irgendwann auch an Taten messen will.



Alexander Kozian, 5020 Salzburg