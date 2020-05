Radsportler in Platznot

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren (siehe auch SN vom 27. 5.), dass es medial mittlerweile nur mehr um die Interessen der Radsportler geht. Und dies obwohl bereits ein riesiges für Radsportler freigegebenes Wegenetz in Salzburg besteht. Das wehleidige Lamentieren über rechtliche Barrieren kommt einem daher vor, wie wenn sich potentielle Verkehrssünder über drohende Strafen beschweren.

Wo bleiben da die Interessen der Spaziergeher und Wanderer, für die die Wege und Steige im freien Gelände eigentlich angelegt wurden? Noch dazu, wo diese von den Bikern bei nasser Witterung für Wanderer vielfach unpassierbar gemacht werden.

Als beispiellos egoistisch und zerstörerisch sei in diesem Zusammenhang auch ein von Bikern völlig illegal angelegter Trail, mitten durch das Waldgebiet vom Heuberg in Richtung Esch/Mayrwies erwähnt. In der Annahme, dass die LUA diesem komplexen Ökosystem die zumindest gleiche Schutzwürdigkeit wie jenem aktuell im Volksgarten zuerkennt, kann man nur darauf vertrauen, dass diesem zügellosen Treiben ein rasches Ende bereitet wird. Oder wie sollen sonst wieder klimafitte Wälder entstehen können?





Hermann Lackner sen., 5300 Hallwang