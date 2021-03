Radverkehr besser regeln

Da wir in der Nähe wohnen, gehen wir täglich durch den Volksgarten in der Stadt Salzburg. Es ist spannend, was man alles gerade jetzt baut oder ausbessert. Ich freue mich auf die Verschönerungen. Eine Frage bzw. eine Bitte hätte ich noch: Der Weg am Ignaz-Rieder-Kai ist wirklich blöd, wenn man mit einem Hund unterwegs ist, denn die Radfahrer machen den Weg äußerst ungemütlich.

Eigentlich dürfen die Fahrräder nur Richtung Stadtzentrum fahren. Richtung Hallein haben sie eine eigene Fahrbahn auf der Autostraße. Man hält sich aber nicht daran: Radverkehr kommt aus beiden Richtungen. Das liegt sicher teilweise daran, dass es nicht sehr gut beschriftet ist. Aber auch daran, dass sich die Radfahrer daran halten, was die anderen tun.

Mir am liebsten wäre es, wenn man eine separate Fahrbahn für Fahrräder baut - so wie es sie schon entlang der Bürglsteinstraße gibt. Als Zweitbestes, wenn man Fahrräder - deutlich angezeigt - nur auf der Autostraße erlaubt. Die Autostraße ist zwar nicht breit, aber es gibt dort auch wenig Autoverkehr. Die Geschwindigkeit der Radfahrer hat mehr mit dem Autoverkehr gemeinsam als mit Fußgängern. Bei der jetzigen Lage ist es immer stressig, mit dem Hund diesen Weg zu gehen.

Der Hund will auf beiden Seiten des Wegs schnuppern, also ist es schwer, verkehrsgerecht zu gehen. Man hört es auch nicht, wenn ein Fahrrad von hinten kommt. Nicht alle klingeln.

Ich bin sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die auf eine Verbesserung hofft. Vielleicht ist das schon geplant.



Carole Nadeau, 5020 Salzburg