Radverkehr ist stark gestiegen

Zu "Das Risiko für Radunfälle steigt mit dem Alter" (SN, 10. 8.): Wieder einmal wird geschrieben, dass E-Räder so schnell seien und Unfälle insbesondere bei älteren Menschen vermehrt auftreten würden und die E-Räder schuld seien. Wieder einmal muss ich das zurückweisen weil: 1. E-Räder sind schwer, so an die 25 Kilo, und bei 25 km/h wird der E-Motor abgeregelt und dann müsste man mit der eigenen Kraft das schwere Rad beschleunigen. Das passiert nur, wenn der Fahrer sehr sportlich (zum Beispiel E-Mountainbikes) ist, aber nicht bei älteren Fahrern. Dass E-Radfahrer schneller fahren, ist also ein Märchen.

Der Bremsweg verlängert sich überhaupt nicht, wenn man ordentlich bremst, und ist bei bis zu 25 km/h sehr kurz, wesentlich kürzer als bei einem Pkw.

2. Die Häufung von Unfällen hat nichts damit zu tun, dass die Fahrer älter sind, sondern damit, dass halt jetzt viel mehr Leute mit dem Rad fahren. Da wird eine Enquete gestartet (mit Radwegen und so), um mehr Rad zu fahren, und dann gejammert, dass es mehr Unfälle gibt. Das ist der Menge und nicht dem Alter der Fahrer und schon gar nicht den E-Rädern anzulasten. 3. E-Räder werden nicht schneller gefahren als andere Räder, aber der große Vorteil ist, dass man viel leichter bergauf fahren kann. Deshalb gibt es so viele E-Räder, die natürlich auch von älteren, nicht so sportlichen Fahrern benutzt werden. Gäbe es keine E-Räder, wäre die Radfahr-Enquete sinnlos und ergebnislos geblieben.

4. Die kalten Jahreszeiten werden den Anteil der Radfahrer am Verkehr sowieso fast auf null reduzieren und es wird dann auch keinen Anstieg von Radunfällen geben ...







Ing. Stefan Lagadyn, 1140 Wien