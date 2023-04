Radweg: Eine Sperrlinie funktioniert nicht

Zum Thema "Einfache Lösung für Radweg am Kai" wäre zu bemerken, dass eine einfache Sperrlinie nicht funktioniert. So immer wieder gesehen z. B. bei kombinierten Rad-/Geh- oder Geh-/Radwegen. "Übertretungen" beiderseits sowohl von Fußgängern wie auch von Radfahrern sind immer möglich. Auch bei uns in Leoben ist es einfach nicht möglich, innerhalb der "Linien" zu bleiben. Andere Ideen, etwa bauliche Trennung, wären gefragt und schon bei der Planung zu berücksichtigen. Aber manche Straßenplaner leben irgendwo "anders".



Roman Seitz, 8700 Leoben