Radweg Franz-Josef-Straße mit Hindernissen

Auf der Franz-Josef-Straße stadtauswärts wurde der Radweg in Höhe der ehemaligen Nationalbank umgeleitet. Das ist an und für sich lobenswert. Die dort befindlichen Zweiradparkplätze wurden nicht wirklich erkennbar aufgelassen und die dort geparkten Fahrzeuge (Motorroller, Motorräder) werden seitdem mit einer Anonymverfügung von 25 Euro gestraft. Auch das ist an und für sich verständlich, wenn es sich jetzt um einen Radweg handelt.

Nicht verständlich ist jedoch, wenn dann auf diesem Radweg betonierte Blumentröge aufgestellt werden. Leider hat man mir von Seiten des Strafamtes keine Auskunft über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme gegeben.

Ich wünsche den Radfahrern stets gute Fahrt und ein wenig Geschick bei der Umfahrung der neuen Hindernisse.



Andreas Krottendorfer, 5026 Salzburg