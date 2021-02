Radwege in der Stadt spät geräumt

Unsere Gemeinde Wals-Siezenheim könnte/sollte auch im Hinblick auf den Radverkehr Vorbild sein, insbesondere für die Stadt Salzburg. Ich bin mehr als 40 Jahre wirklich täglich und bei jedem Wetter mit dem Rad in die Stadt zur Arbeit gefahren und habe mich bei Schnee gefreut, dass der schöne breite Radweg in Siezenheim auch frühmorgens schon geräumt war (ein großes Dankeschön an die Gemeindearbeiter), die Freude war allerdings nach der Autobahnunterführung Taxham zu Ende. Auf Salzburger Stadtgebiet wurden die Radwege grundsätzlich immer erst geräumt, nachdem sie völlig verspurt und/oder vereist waren. Wenn der Radverkehr wirklich ausgebaut werden soll, dann ist es notwendig, über Gemeindegrenzen hinaus zusammenzuarbeiten, und das nicht nur bei der Schneeräumung und Pflege von Radwegen, sondern auch bei deren Planung.



Hans Steyrer, 5072 Siezenheim