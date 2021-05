Radwege müssen sicherer werden

Vielen Dank, Anton Prlic, dass Sie auf die problematische Radwegeführung in der Stadt Salzburg aufmerksam machen (SN vom 22. 5.). Ich habe den Eindruck, die meisten Radwege werden von Autofahrern geplant, die eine falsche oder zumindest einseitige Vorstellung vom Radeln haben. Ihr Ziel scheint zu sein, Radler von der Straße zu verbannen.

Angesichts der erfreulich großen und weiter zunehmenden Anzahl von Radlern, die ihr Rad als Ersatz für das Auto benutzen und entsprechend zügig unterwegs sind - auch Radler dürfen innerorts bis zu 50 km/h schnell fahren -, ist dieser Ansatz jedoch genau der falsche. Gerade diese Gruppe der Radler trägt zu einer Reduzierung des Pkw-Verkehrs in der Stadt bei und könnte dadurch den verbleibenden Autofahrern die Fortbewegung erleichtern - vorausgesetzt, Radwege würden so geführt, dass sie Radlern und Autofahrern eine zügige und sichere Fahrweise ermöglichen. Leider ist dies in Salzburg-Stadt eher die Ausnahme.

Als Radler finde ich es frustrierend, ständig an denkbar ungünstigen Stellen die Fahrbahn queren zu müssen und für mein gesetzlich vorgeschriebenes, aber für Autofahrer schwer nachvollziehbares Verhalten dann auch noch beschimpft zu werden.

Als Pkw-Lenker bete ich an unübersichtlichen Kreuzungspunkten, dass ich keinen Radler übersehe. Was nützt ein kräftig rot bemalter (und im Winter besonders rutschiger) Radweg, wenn ich keine Chance habe, den durch das Eckhaus verdeckten, von rechts herannahenden Radler zu sehen, bevor ich ihm die Vorfahrt nehme?

Auf vielen innerstädtischen Straßen wäre ein flexibel nutzbarer Radstreifen auf der Fahrbahn sicherer als der zurzeit übliche Geschicklichkeitsparcours, der ein ständiges Queren von Fußwegen und Straßen erfordert.



Ingo Spruytenburg, 5020 Salzburg