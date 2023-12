Rätselhaftes Kinderspiel: "Zehnerln"

In der SN wurde am 2. Dezember 2023 ein Foto zweier Kinder veröffentlicht: Das Mädchen wirft einen Ball gegen eine Hauswand, der daneben an der Hausmauer lehnende Bub schaut dem Mädchen fasziniert zu.

Für mich ist dabei absolut nichts rätselhaft, weil wir Kinder in den 50ern und 60ern dieses Ballspiel stundenlang mit Hingabe spielten: Es hieß "Zehnerln", man brauchte dazu erstens einen Ball und zweitens eine Hauswand.

Es funktionierte folgendermaßen: Der Ball wurde gegen die Wand geworfen und musste, ohne dass er auf den Boden fiel, wieder aufgefangen werden. Zuerst ohne spezielle Aufgabe, dann kam Klatschen dazu, vorne, hinten, vorne, dreimal klatschen, dann wurde mit dem Kopf "geköpfelt" und zum Schluss kam das Schwerste: Man musste sich einmal um die eigene Achse drehen und in die Hände klatschen, bevor man den Ball wieder auffing. Machte man einen Fehler, kam das andere Kind (hier der Bub) dran.

"Zehnerln" hieß das Spiel deshalb, weil man die erste Aufgabe zehnmal erledigen musste, jede weitere um einmal Werfen weniger, bis zur schwierigsten, die machte man einmal. Jenes Kind, das alle Aufgaben zuerst erledigte, war "Sieger".

Das Spiel war also zuerst einmal sehr koordinativ, es schulte die Ballgeschicklichkeit, die Orientierung im Raum, und außerdem war es auch sehr kommunikativ, weil meistens mehrere Kinder (hier auf dem Foto zwei) mitspielten.

Man konnte aber auch wunderbar alleine spielen, wenn man einen Ball und eine Hausmauer hatte.

Wir Kinder der Nachkriegsgenerationen kennen dieses Spiel sicherlich alle noch, ich glaube auch, meine Geschwister aus der Wirtschaftswunderzeit spielten es noch, weil es einfach und unkompliziert zu spielen war. Einziges Handicap: Man musste einen intakten (also aufblasbaren) Ball und tolerante Anwohner haben.





Mag. Monika Umundum, 5020 Salzburg