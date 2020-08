Rafting auf der Salzach . . .

Tauchen am Attersee, dort wo schon viele ertrunken sind, ohne vorher sich bei der Wasserrettung zu melden und das Gerät überprüfen zu lassen. Bergwanderer, Bergsteiger die sich zu wenig erkundigen und nicht bei der Bergwacht Bescheid geben. Segler oder Surfer, die nicht an das Ufer fahren, wenn die Sturmwarnung blinkt, oder gar erst hinausfahren, wenn es extrem wird. Da gibt es noch viele Beispiele.

Alle diejenigen, die sich freiwillig in Gefahr begeben, obwohl Hinweisschilder bzw. Warnungen ausgesprochen werden, gehören bestraft und müssen den Einsatz zahlen. Damit könnten Rettungsorganisationen, wo Freiwillige ihren Dienst in der Freizeit verbringen, finanziell unterstützt werden. Solche Einsätze sollten in den Medien als Warnung bekannt gegeben werden.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen