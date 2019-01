Raketen in Händen von Fachleuten

Derzeit stehen die Silvesterfeuerwerke in der Kritik, ganz richtig. Aber was ist mit den vielen Feuerwerken, die mittlerweile das ganze Jahr über bei jeder Gelegenheit, beinahe jeder Veranstaltung und auch privat abgefeuert werden? Auch die verbreiten Feinstaub. Würde man diese übers Jahr verteilten Feuerwerke abschaffen, könnte man doch die traditionellen Silvesterfeuerwerke weiter bestehen lassen. Allerdings nur, und nur, von der Stadt bzw. der Gemeinde organisiert und von Fachleuten durchgeführt. Und natürlich gehört auch der Verkauf in Diskontern und an diversen Ständen unterbunden. Das ist schon allein den schweren Unfällen und Todesfällen geschuldet. Dann könnte man sich wieder an den schönen Raketen, die in einem kurzen Zeitfenster aufleuchten, erfreuen, und es bliebe allen, Mensch und Tier, die langwierige und unnötige Knallerei erspart.





Doris Pichler, 5163 Mattsee