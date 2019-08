Ramsau am Dachstein findet gemeinsame Lösungen mit Bergrettung, Bergführern und Tourismus

Auch Ramsau am Dachstein, der Ort mit dem weltweit ersten Klettersteig und der höchsten Dichte an Klettersteigen, sind wir mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wie im SN-Artikel vom 5. 8. beschrieben: "Alpenverein will keine neuen Klettersteige mehr in Salzburg".

Zusammen mit der Bergrettung Ramsau wurden die Probleme schon frühzeitig erkannt und es wurde darauf geachtet, die schwierigsten Stellen der Klettersteige zumeist beim Einstieg und nicht im letzten Drittel zu erbauen.

Somit bietet man dem Gast die Chance, seine eigenen Leistungsgrenzen schon am Beginn abzurufen und gegebenenfalls umzudrehen.

Der Tourismusverband hat in Zusammenarbeit mit den Bergführern in Ramsau am Dachstein ein neuartiges Projekt entwickelt und umgesetzt: den Klettersteigschein. Der Kurs für den Klettersteigschein wird dreimal pro Woche in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden angeboten. Über 300 Personen nutzen dieses Angebot jährlich. Unsere Gäste werden mit diesem Angebot von unseren Bergführern auf die Herausforderungen im Klettersteig geschult.

Auch wir sind bestrebt, nur mehr sinnvolle Neuanlagen zu schaffen und nicht zwangsweise Klettersteige in jedes Terrain zu bauen. Es muss und soll nicht immer der längste, schwierigste oder spektakulärste Klettersteig sein. Vielmehr geht es um das sichere Bergerlebnis.

Wir sind überzeugt davon, dass in enger Zusammenarbeit mit Bergrettung, Bergführern und Tourismus Lösungen gefunden werden können.





Philipp Walcher, Geschäftsführer Tourismusverband Ramsau am Dachstein, 8972 Ramsau am Dachstein