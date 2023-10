Zum Artikel "Tunnelbaustelle auf der A10: Viel fehlt nicht für zwingende Winterpause": Konkret geht es um die Aussage von Herrn Veit zum Gästeverhalten "Samstag - Samstag". Ran an die Schmutzwäsche, liebe Frauen! Am besten, ihr fährt bereits am Freitag per Bus und Bahn mit den Koffern voller Schmutzwäsche nach Hause, um diese zu waschen. Eure Männer können einstweilen noch einen Urlaubstag genießen und dann im Stau ihre Zeit sinnvoll damit verbringen, ihre Mails für die Arbeit zu checken.

Elke Kornberger, 5632 Dorfgastein