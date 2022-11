Randalierer zu Halloween

Über Geschmack lässt sich bekanntlich gut streiten, so auch ob für einen Polizeidirektor, wohl in seiner Freizeit, unbedingt ein Pfarrer- Outfit zu Halloween passend ist. Pikant allerdings, dass zur gleichen Zeit marodierende Jugendliche Teile der Altstadt in Angst und Schrecken versetzen. Laut Augenzeugen sei das Vorgehen der Polizei gegen die Randalierer, vorwiegend mit Migrationshintergrund, sehr zögerlich gewesen. Aber auch Strafen bis zu 3000 Euro wurden verhängt. Das wird wohl bei der Herkunft der Straftäter wohl kaum Wirkung zeigen, denn sie verfügen

ja kaum über ein Einkommen, oder springt die Sozialhilfe ein?



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg