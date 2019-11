Rarer Polit-Hausmeister

In der Ausgabe der SN vom 9. November gibt Redakteur Fröschl "seinen Standpunkt" zu LR Schwaiger wider, der an Geringschätzigkeit nicht zu überbieten ist.

Nicht etwa dass ich LR Schwaiger persönlich kennen würde oder er sogar der Unterstützung eines Pensionisten bedürfte, aber sein Engagement derart gewillkürt in ein schiefes Licht rücken zu wollen ist eines Journalisten dieses Blattes unwürdig. Völlig unerwähnt bleibt etwa, dass er den Umwidmungsstau von seiner Vorgängerin geerbt hat, die trotz vielfach positiver Erledigung der Fachabteilung die finale Unterschrift politisch motiviert einfach verweigert hat - da sollten einmal die damals schikanierten Häuslbauer zu Wort kommen.

Dass ihm weiters die Sorgen und Nöte der vergleichsweise wenigen Menschen im letzten Winkel des Landes genauso wichtig sind wie jene im Zentralraum - mit wesentlich höherem Wählerpotential -, zeichnet ihn geradezu aus. Auch kein Wort darüber, dass er beispielsweise als Personalverantwortlicher das Herkulesprojekt "Gehaltsreform der Landesbediensteten" bravourös gemeistert hat.

Als tragischer Beweis seines Engagements ist wohl auch sein gesundheitlicher Tribut zu zählen, den er dafür bekanntlich auch schon zu leisten hatte.

Wir sollten als Bürger froh sein, noch eine derart rar gewordene Spezies von Politikern mit Hausverstand, "Hands on"- Mentalität und Handschlagqualität zu haben. Man kann sich - wie im vorgeführten Stil - aber auch Politiker "herbeischreiben", die zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen ganz sicher nicht geeignet sind.





Hermann Lackner, 5300 Hallwang