Rasche Transformation des Energiewesens

Zu "Mellach würde nur ein Prozent Gas sparen" (SN, 7. September): Vielen Dank an die SN für diesen fundierten Bericht und die Einholung der Meinung von Herrn Anzengruber. Denn einen kompetenteren Experten bezüglich dieser Frage wird man schwer finden, arbeitete derselbe doch in früheren Jahren selbst in diesem Kraftwerk. Die Analyse, wie man mit einer Investition von 200 Millionen Euro umweltfreundlicher und zukunftstauglich Strom und Wärme in der Region bereitstellen könnte, ist überaus überzeugend. Man darf gespannt sein, wie die Entscheidungsträger nun entscheiden werden. Eine Unbekannte wurde allerdings im Artikel ausgeklammert: die Länge des behördlichen Genehmigungsverfahrens im jeweiligen Szenario. Hier sollte man noch nachhaken, denn dies ist aus biospheriger Erfahrung ein Schwachpunkt der notwendigen raschen Transformation des österreichischen Energiewesens.







Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien