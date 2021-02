Raser angemessen und richtig strafen

Raser! Anlassgesetzgebung! Wenn Rasern das Auto weggenommen werden kann, trifft es oft auch Familienmitglieder. Was, wenn das Auto geliehen wurde? Berufliche Schwierigkeiten, da sind Berufsexistenzen nicht nur bei den Rasern betroffen. Die Falschen werden da nicht selten bestraft. Das Auto weg, die Kosten laufen weiter. Woher das Geld nehmen, wenn der Berufsplatz nicht erreicht werden kann, usw. Daher: Strafgeldbemessungen in Tagsätzen, wie in anderen Straffällen auch. Nachschulungen? Wer bezahlt die?

Theo Luigs, 5023 Salzburg