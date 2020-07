Raser in der Slavi-Soucek-Straße

Immer wieder sind derzeit Raser, welche mit bis zum dreifachen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind, bis hin zur Politik in aller Munde.

In unserer Slavi-Soucek-Straße, einer "Wohn-und Spielstraße" mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 4 bis 5 km/h, wird generell mit der vier- bis achtfachen (gemessenen!) Geschwindigkeit gefahren. Selbst das zehn- bis zwölffache ist zwar nicht so häufig, aber auch nicht besonders außergewöhnlich. Und gemeint sind nicht nur Auto-, sondern auch Motorrad- und besonders Mopedfahrer. Ich bin selbst Biker und bin mir schon bewusst, dass 5 km/h so gut wie unmöglich zu fahren sind, da nach den Gesetzen der Physik Zweiräder unter 12 km/h instabil werden. D. h. aber nicht, dass Mopedfahrer mit sehr viel Lärm und Gestank nur mit Vollgas durch die Straße rasen müssen. 10 km/h sind durchaus machbar, selbst mit schweren Zweirädern.

Besonders schlimm sind auch die Professionisten, die allen Ernstes glauben, dass die StVo für sie nur eine unverbindliche Empfehlung darstellt.

Macht man bei Gelegenheit Fahrer (höflich!) darauf aufmerksam, auch darauf, dass sie womöglich ein Kind töten könnten, wird man zumeist nur unflätig beschimpft. Wie z. B. jemand zu meiner Frau sagte: "Schleich di du depperter Trampel!"

Anlässlich einer vom Magistrat durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle wurden innerhalb von 4,5 Stunden 226 Fahrzeuge gemessen, von welchen 95 zur Anzeige gebracht wurden.





Walter Bauer, 5020 Salzburg