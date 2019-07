Wundert sich noch jemand über Autorennen in Salzburg? Die Neutorstrasse ist Start-und Zielgerade! Im Neutor heulen die Motoren auf, man will ja zeigen, was man unter der Haube hat - und was im Hirn fehlt. Nachts ist hier die Hölle los!

Die Polizei hört und sieht nichts. Wir warten auf den nächsten Crash.



Harald Labbow, 5020 Salzburg