Raserszene und Versicherung

Zum Artikel "Die Raserszene wächst rasant" möchte ich folgendes vorschlagen: Ergänzend zu den in Planung bzw. schon erfolgten Änderungen wären zwei Maßnahmen meines Erachtens hilfreich:

1. Mitteilung über die erfolgte Geschwindigkeitsübertretung an den Fahrzeughalter, so dieser nicht mit der fahrenden Person ident ist.

2. Ebenso eine Mitteilung an die jeweilige Haftpflichtversicherung inkl. Hinweis auf nicht im Typenschein eingetragene Umbauten.

Ich gehe davon aus, dass beides sich als nützlich erweisen könnte. Denn wenn die fahrende Person nicht der Eigentümer ist, wird sich ein Vermieter/Verleiher in Hinkunft Ärger ersparen wollen. Und zweiteres wird mit den verbundenen "Unannehmlichkeiten" und Mehrkosten vermutlich dazu führen, dass so manche/r kein oder kaum ein auf ihn zugelassenes Fahrzeug anmelden kann.





Fritz Gruber, 5020 Salzburg