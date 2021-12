Ratlosigkeit regiert

Anstatt mit Neuwahlen zu spekulieren, soll die neue Regierung alles daransetzen, die anstehenden Themen anzugehen. Abseits der enormen Herausforderung um die Bekämpfung der Pandemie gilt es die negativen ökonomischen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen in den Griff zu bekommen sowie Klima- und Umweltschutz-Vorgaben der EU und dringende Reformen im Steuerrecht und Pflegebereich umzusetzen.

Auch auf europäischer Ebene sollte man versuchen, das doch ramponierte Ansehen Österreichs (unverständliche Blockadehaltung des Altkanzlers Kurz bei Wiederaufbau-Fonds und EU-Budget) wieder auszubügeln.

Reflexartige Forderungen nach Neuwahlen aus den Reihen der Opposition zeichnen ein Bild von Ratlosigkeit und dienen vorrangig der Ablenkung von eigenen Unzulänglichkeiten. Oftmals kam außer "im Nachhinein Besserwissens" (NEOS) nichts Verwertbares geschweige denn überlegenswerte Alternativen.

Zudem erleben wir mit großer Besorgnis das Verhalten einer ehemaligen Regierungspartei welche mit sträflichen Verschwörungstheorien für Verunsicherung sorgt und mit demokratiegefährdendem, gesellschaftsspaltendem Populismus durch die Lande zieht. Um es mit den Worten unseres geschätzten Bundespräsidenten zu sagen: " So sind wir nicht!"

Es liegt an uns allen, in dieser so schwierigen Situation zusammenzustehen, dem neuen Regierungsteam eine Chance zu geben und an der Bewältigung der aktuellen Krise zu arbeiten.



Ernst Maier, 6395 Hochfilzen