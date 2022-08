Raubrittertum in der Wirtschaft

Zum Leitartikel "Putins Krieg ist schuld, nicht die Sanktionen" (SN, 22. 8.). Herr Perterer, danke für Ihre klaren Worte, für die Sie sicherlich wieder einen gewaltigen Shitstorm unserer vollkommen aus den Fugen geratenen Gesellschaft einheimsen werden. Seit ca. 45 Jahren begleitet mich eine asiatische Weisheit, die, wenn die Stimmigkeit sich in mir breit macht, beklemmenden Wahrheitsgehalt hat: "Wenn die Steine schwimmen, versinken die Blätter." Nichts passt mehr zusammen, das Oberste ist zuunterst, die Naturgesetze (oder die Logik) sind außer Kraft gesetzt. Zu Ihrem Kommentar bezüglich den neuen, teilweise äußerst abstrus anmutenden Geschäftsgebarungen, die vielerorts Einzug gehalten haben, möchte ich Folgendes beisteuern: Diese neue Art des Raubrittertums an uns Kundinnen und Kunden ist mir zutiefst zuwider, "Kriegsgewinnler" schwappt es auch hier zuhauf an die Oberfläche.

Alles erscheint plötzlich erlaubt zu sein. Meine Frage dazu: Wo sind denn bitteschön hier die Konsumentenvereine? Von denen hört und sieht man zur Zeit gar nichts! Beim Konsumentenschutz der AKNOE angerufen, hatte ich eine junge Juristin am Ohr, die mir in blumigen Worten erklärte, dass die Firmen zurzeit nicht anders handeln könnten. Da hatte ich mich wohl verwählt und versehentlich die Industriellenvereinigung erwischt?!

Karin Hnuta, 2020 Hollabrunn