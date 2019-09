Während eines längeren Aufenthaltes in Australien, das die härtesten Antitabakgesetze der Welt hat, konnte ich feststellen, dass Restaurants, Pubs und Nachtlokale bestens besucht sind und, weil nicht gestattet, auch niemand am Gehsteig raucht. Es gibt keine Beschwerden, weil es klare Regeln ohne Ausnahmen gibt. Auch in Österreich wird niemand gezwungen zu rauchen und in weiterer Folge Anrainer dadurch zu belästigen.





Reinhard Rattensberger, 5020 Salzburg