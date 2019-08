Rauchen oder nicht rauchen

"Sein oder nicht sein - das ist hier die Frage" (frei übersetzt ins Englische: "To smoke or not to smoke - that's the question now"). Bis vor etwa einem Vierteljahrhundert (ich bin Jahrgang 1944!) war auch ich Raucher von - filterlosen(!) - Zigaretten. Um diese Zeit trieb ich noch das ganze Jahr über jede Woche bis zu drei Mal in einer der beiden hiesigen Turnhallen Freizeit-Gymnastik, im Sommer lief ich auch etwa jeden zweiten Tag ungefähr eine Dreiviertelstunde über die Feldwege in den uns umgebenden Wiesen - bis eines Tages mein Hirn "aufmuckte": "Obwohl du ja relativ gut in Form bist, solltest du deine Zukunft nicht den weiß eingewickelten "Tabak-Stangerln" überlassen - denn du bist doch der Chef über deinen Körper - oder?"

Das Begreifen dieses meines "Selbst-Einredens" ermöglichte mir dann, den Verzicht auf mein "Ohne-Filter-Rauchen" tatsächlich zu realisieren und den "Konsum" von mindestens einer Packung "Tschicks" täglich(!) einzustellen. Seit dieser Zeit (mehr als drei Jahrzehnte) habe ich - zum Glück! - keinerlei "Lust" mehr, mir den "blauen Rauch" solcher "Gift-Stangerln" in meine Lungen "hinab zu ziehen".

Meine Erkenntnis daraus: "Man muss gegenüber sich selbst richtig kritisch sein - sonst läuft das nicht!"





Fritz Grasedieck, 5421 Adnet