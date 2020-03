Raucherparadies Kurhaus-Sauna

Ich gehe seit ca. 40 Jahren in die Kurhaus-Sauna und habe alle Umbauten und Renovierungen miterlebt. Die neue Sauna ist einzigartig und ein Schmuckstück für Salzburg. In der alten Saunaanlage durfte man Gott sei Dank weder im Innenbereich noch im Freien rauchen. Dass dies jetzt im Außenbereich möglich ist und man bei entsprechendem Wind - und der weht fast immer - vom Rauch arg belästigt wird, ist eine Zumutung. Außerdem sind bei Schönwetter sämtliche Außentüren richtigerweise offen, sodass auch Rauch in die Innenräume eindringen kann. Diese Zustände sind nicht zeitgemäß und gehören abgeschafft.



J. Bernhard Neff, 5020 Salzburg