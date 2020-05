Rauchverbot in der Gastronomie

Auf Grund der für viele Betriebe existenzbedrohenden Lage, bedingt durch die Corona-Krise, wird aktuell wieder über eine Lockerung des Rauchverbots diskutiert. Zwei Aspekte stehen hierbei außer Streit: dass Rauchen nicht förderlich für die Gesundheit ist einerseits und dass das radikale Rauchverbot einen massiven wirtschaftlichen Schaden bei vielen Wirten angerichtet hat andererseits. Gerade die aktuelle, sehr herausfordernde Phase ruft nach pragmatischen, unkomplizierten und sofort wirksamen Lösungen und Kompromissen. In dieser Sache wäre das sehr einfach möglich: Beibehaltung der aktuellen Nichtraucherregelung in der konventionellen Gastronomie und Lockerung in Nachtgastronomie (getrennte Bereiche, die baulichen Maßnahmen sind überall noch vorhanden) sowie kein Einlass unter 18, um Heranwachsende nicht zu gefährden. Diese Lösung würde uns Steuerzahler keinen Cent kosten und würde der gebeutelten Nachtgastronomie wirksam und sofort helfen.



Gabor Holzer, BEd, 5201 Seekirchen