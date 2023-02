Zu "Ärger mit Energieversorgern" (SN, 4. Februar):

Zu Herrn Urbantschitschs Punkt, dass gesunkene Großhandelspreise rasch an Haushalte weitergereicht werden sollen, wünschen sich alle Betroffenen mehr Kontrolle. Die Gaspreise sind deutlich niedriger als vor einem Jahr. Weiterhin werden Kunden mit enormen Kosten belastet. "Rauf schnell, runter am besten nie!" darf nicht Leitsatz der Versorger in ihrer Preisgestaltung sein.





Peter Klimitsch, 4400 Steyr