Raumordnung vertreibt Einheimische

Fast jede dritte Gemeinde im Land schrumpft bereits. Diese Überschrift in den SN vom 22. 6. 2019 veranlasst mich, darüber nachzudenken, woher das kommt, auch wenn Nußdorf dank Zuzug Wohlhabender aus der Stadt noch nicht zu den schrumpfenden Gemeinden gehört. Am Beispiel meiner Kinder und Enkel lässt sich die Ursache perfekt nachvollziehen.

Ich habe hier ein Grundstück am Rande einer großen Siedlung, 300 Meter von der Ortstafel Nußdorf entfernt, vom Zentrum Nußdorf genauso weit entfernt wie das Haus des Raumordnungs-Landesrates Dr. Schwaiger vom Zentrum Berndorf. Näher beim Zentrum als das Baulandmodell Weidach und nicht annähernd so lärmbelastet wie dieses an der stark befahrenen Landesstraße.

Geologisch untersucht wie kaum ein anderes bis in 16 Meter Tiefe mit mehreren positiven Gutachten. Mit allem erschlossen, was man zum Bauen braucht und alles zu Fuß erreichbar, was man zum Leben braucht. Kurz gesagt, ein zum Wohnen besser geeignetes Grundstück als das meine gibt es nicht in Nußdorf.

Natürlich sah das auch unsere Gemeindevertretung so, deshalb hat diese bereits 2001 gegen den massiven Widerstand (und dessen Stimme) unseres damaligen Bürgermeisters die Umwidmung beschlossen, um meinen Kindern das Bauen zu ermöglichen.

Geholfen hat's uns nichts, da hochrangige Landesbeamte, tatkräftig unterstützt von unserem Bürgermeister und dem damaligen Ressortchef Dr. Wolfgang Eisl, das Bauen ganz bewusst verhinderten.

Inzwischen geht es um meine sieben Enkel. Das Grundstück wäre ausreichend für alle.

Da aber unsere frisch gewählte Bürgermeisterin bereits angekündigt hat, dass sie die so erfolgreiche Vertreibungs-Raumordnung ihrer zwei Vorgänger unter allen Umständen fortsetzen will und auch ihr die hundertprozentige Unterstützung durch Raumordnungs-Landesrat Dr. Schwaiger sicher ist, wird es auch für meine Enkel keine Zukunft in Nußdorf geben, deshalb hat sich eine bereits eine Wohnung in Oberndorf gekauft, eine weitere wird Nußdorf ebenfalls in den nächsten Wochen verlassen.

Wer unter diesen Umständen noch immer glaubt, dass jemand anders schuld wäre als unsere gewählten Politiker, wenn die junge Generation sich das Wohnen nicht mehr leisten kann, ist wohl ein Ignorant von Tatsachen, und wer glaubt, unsere Vorkommnisse wären ein Einzelfall, der irrt gewaltig.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf, Kleinberg