Raumwärme braucht mehr Förderung

Zum Brief an die SN "Photovoltaik in Österreich":

Die Energiewende, kann nicht durch ein höheres Angebot an Energie, sondern nur durch einen geringeren Verbrauch gelöst werden. Seit 20 Jahren reduziert die Schweiz den Verbrauch um zwei Drittel ("bei gleicher Lebensqualität") mit dem Ziel einer planetenverträglichen, zukunftsfähigen Schweiz. Unter Benutzung von vorhandenen Technologien könnten vier Fünftel der elektrischen Energie eingespart werden (Negawatt). Die Beschreibung der PV im Artikel ist richtig, nur der Teil nicht bei uns ist falsch. 1990 realisierte ein Schweizer Kleinbetrieb ein Haus auf 650 Meter Seehöhe, welches seine gesamte Energie (Strom, Wärme) von der Sonne bezog. Heute ist die Investition für die Energiezentrale (Speicher, Armaturen, Steuerung etc.) eines mit der Sonne beheizten Hauses nicht höher als für einer Ölheizung. Wind- und Wasserenergie sind nicht dezentral und haben wesentlichen Einfluss auf die Umwelt. Seit 2012 gibt es die serielle Gebäude-Sanierung zu Nullenergiehäusern (Haus erzeugt so viel wie es verbraucht) finanziert wird dies durch Ersparnis der Energiekosten. Dem Mieter kostet die Sanierung keinen Cent! Seit etwa fünf Jahren sind Energie-Plus Häuser Standard (Haus erzeugt mehr Energie als es verbraucht etwa Strom für 10.000 Kilometer im Jahr für ein E-Auto) für den Neubau. Auch die Technologie für Speicherung des Solarstromes ist gelöst (Tag-Nacht durch Batterie und Sommer-Winter durch Wasserstoff). Die Verursacher unserer Situation sind nicht nur die Zentralen Energieerzeuger, sondern auch die politisch Verantwortlichen durch ihre vergangene und heutige Förderpolitik. Förderungen nur für die Gebäudesanierung auf Null Energie Standard und für den Neubau Energie Plus Standard. Für die Heizungsumstellung die Wärmepumpe und im Neubau die vollsolare Heizung.

Arge Luft Lärm und Energie

Werner Lackner, 8010 Graz