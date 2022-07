Raus aus dem Panikmodus

Österreich befindet sich wegen äußerer Rahmenbedingungen offensichtlich bereits im Panikmodus und in der Alarmismusstimmung. Es ist aber weder Aufgabe der Politik noch der Wirtschaftsforschung, Worst-Case-Szenarien an die Wand zu malen und Probleme zu verwalten, sondern an Lösungen zu arbeiten. Die aktuelle Energiekrise ist auf europäischer Ebene insofern zu bewältigen, als man beispielsweise vorübergehend Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nimmt, wie es in Österreich derzeit passiert, Atomkraftwerke nicht vorzeitig abschaltet oder sich bei Gas, da gibt es keine Monopole und genug Alternativen, bei anderen Lieferanten umschaut. Kurzfristig sind durchaus Steuersenkungen auf Energieträger oder Rücküberweisungen von Übergewinnen bei staatlicher Beteiligung an Kunden umsetzbar. Aber wenn die Tipps der Politik vor der nächsten Hitzewelle darin gipfeln, sich in der kalten Jahreszeit weniger die Hände zu waschen, kürzer zu duschen, den Deckel auf den Kochtopf zu geben oder zu Hause zwei Pullover anzuziehen, wird es endgültig grotesk.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien