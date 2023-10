Raus aus der Gewalt, aber wie?

Mit keiner Entschuldigung der Welt ist der barbarische Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten zu rechtfertigen. Auch die vielfältigen historischen Gründe, warum es so weit kommen konnte, sind erst aufzuarbeiten und das möglichst objektiv. Ebenso, wie man Terror bekämpft. Am besten möglicherweise, indem man ihm den Boden entzieht. Das wäre vielleicht der Fall gewesen, wenn man den Palästinensern ein friedliches, sicheres Leben in einem eigenen Staat ermöglicht hätte. Und dies auch und vor allem mit Unterstützung der Israelis.

Jetzt wird Israel sein Recht auf Selbstverteidigung zu Recht in Anspruch nehmen und Vergeltung üben. Dabei aber muss Israel danach trachten, dass die Vergeltung verhältnismäßig ist und nicht von Hass und Rachsucht getrieben wird und so außer Rand und Band gerät. Es muss Israel klar sein, dass Hass nie durch Hass und Terror nicht durch Gegenterror überwunden wird. Die politisch Verantwortlichen auf beiden Seiten sind aufgerufen, so rasch wie möglich andere, tragfähige Lösungen zu suchen, die den Kreislauf von Hass, Gewalt und Terror durchbrechen. Wir laufen sonst in eine Spirale der Gewalt, die wahrscheinlich nicht in den Grenzen Israels oder des Gazastreifens bleiben wird.

Und eines ist leider auch klar, die Verlierer auf allen Seiten sind die einfachen Bürger, egal ob Juden oder Palästinenser.





Stefan Haselwanter, 5071 Wals