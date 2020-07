Realistische Gefahreneinschätzung lernen

Erneut die Maskenpflicht in Supermärkten einzuführen, ist kontraproduktiv. Irrationalen Ängsten wird noch mehr Raum gegeben und damit gefördert.

Die Bevölkerung benötigt Wissen für eine realistische Gefahreneinschätzung. Neben der Virologie sind also auch u. a. sozialpsychologisches und soziologisches Wissen gefragt, um hier fruchtbar zusammen wirken zu können.

Das Zusammensein in geschlossenen Räumen, in denen länger (ca. 15 Minuten) miteinander gesprochen wird, der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, mit unzureichender Belüftung, wird zum Gefahrenort. Damit konstruktiv klarzukommen, ohne dabei zu resignieren bzw. überzureagieren, ist ein hohes Ziel! Unterstützungsangebote auf den unterschiedlichsten Ebenen sind gefragt.

Merke: Das Virus hat die Tier-Mensch Schranke übersprungen, weil in seinem Lebensraum zu wenig Platz ist. Unser Umgang mit Ressourcen - individuell und auf Systemebene - ist am Prüfstand. Realistische Gefahreneinschätzung und Klimaschutz weisen in eine lebenswerte Zukunft.

Eva Gadocha, 5020 Salzburg