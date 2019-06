Rebstöcke als Zaun

Befremdet lese ich, dass sich in Salzburg die Gemüter über einen Zaun erhitzen, der 1. laut Errichter mündlich genehmigt wurde (seit wann brauchen wir für einen Zaun bis zur Höhe von 1,5 m eine Genehmigung? In unserer Stadt werden auch Holzwände über zwei Meter Höhe, die alles andere als eine Augenweide sind, im Nachhinein genehmigt),

2. noch begrünt wird (sollten wir nicht alle für Natur und Grün dankbar sein? In einer Stadt kann es davon nicht genug geben!) und

3. ein von offenbar vielen Leuten positiv eingestufter Blickfang ist, weil natürlich und innovativ.

Ich setze mich entschieden lieber in einen Gastgarten neben einen solchen Zaun (Foto in SN vom 25. 6. 2019) als neben Betonmauern oder gesichtslose Einheitszäune. Diese Gestaltung ist zu begrüßen! Es werden genug graue Häuser gebaut, die jeder Gemütlichkeit entbehren. Zäune, noch dazu in "überschaubarer" Höhe, die die Asphalt- und Betonlandschaft mit Natürlichkeit auflockern, sollten nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Politik begrüßt werden.







Brigitta Schweiger, 5760 Saalfelden