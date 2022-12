Rechnungshof, wozu eigentlich?

Landes- und Bundesrechnungshof prüfen die gesamte Staatswirtschaft, d. h. sie sind für die Kontrolle der Verwendung öffentlicher Mittel zuständig, wobei auf Kriterien wie Rechtmäßigkeit, ziffernmäßige Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu achten ist. Genau dafür wurde dieses Instrument geschaffen, um aufzuzeigen, wenn etwas im Hause Österreich nicht richtig abläuft. Das ist die theoretische Seite . . . Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wird nach genauer Überprüfung bzw. Kontrolle etwas gefunden, was nicht "rechtmäßig" zu sein scheint, den oben angeführten "Kriterien" nicht gerecht wird, ist die Aufregung seitens der Verantwortlichen meistens riesengroß. Es wird irgendwie ins rechte Licht gerückt und es hat den Anschein, die Rechnungshofprüfer und -innen haben nicht genügend recherchiert, sie irren sich, sie haben sich zu irren. Das ist die praktische Seite . . . Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie fühlt sich dieses Hin und Her zwischen Theorie und Praxis für die geplagten Steuerzahler und -innen an, die ja sowohl das eine als auch das andere zu berappen haben? Wenn Verfehlungen, welcher Art auch immer, keinerlei Konsequenzen haben, muss man sich wirklich die Frage stellen: "Wozu das Ganze, wozu Kontrollen, wozu ein Prüfbericht, wozu ein Rechnungshof?" Wenn es wirklich in derselben Machart weitergeht, wenn nach einer Aufdeckung alles zurecht gebogen werden kann und jeder Prüfbericht das Papier nicht wert ist, auf dem er geschrieben steht, dann ist ein Rechnungshof nur Theorie und gehört in der Praxis - u. a. auch aus Kostengründen - möglichst rasch aufgelöst . . . und auch hier gilt die Unschuldsvermutung.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf