Recht auf eine intakte Umwelt in die Verfassung

Am 8. Oktober 2021 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, die das Recht auf eine gesunde Umwelt als grundlegendes Menschenrecht anerkennt. Auch wenn die Resolution rechtlich nicht bindend ist, man also aus ihr keine subjektiven Rechte ableiten kann, wird sie trotzdem im Sinne einer rechtskonformen Auslegung in Zukunft für die Rechtsprechung in Österreich relevant sein.

Was spricht für ein Recht auf intakte Umwelt als zu ergänzender Artikel im BVG-Kinderrechte? Einerseits, dass Schutzpflichten des Staates in der österreichischen Verfassung bereits bekannt sind (Artikel 2 und 8 EMRK). Andererseits die Verfassungsrechtsordnungen im internationalen Bereich. Bereits im Jahr 1992 hatte das Verfassungsgericht in Kolumbien das Konzept einer ökologischen Verfassung entwickelt. Darüber hinaus wurden in Ecuador im Jahr 2008 die Rechte der Natur in die Verfassung geschrieben (Artikel 71 der Verfassung) und auch Uganda verabschiedete vor drei Jahren ein Gesetz, wonach die Natur das Recht zur Erhaltung ihrer vitalen Kreisläufe hat. Weiters hat sich auch der Karlsruher Klimabeschluss vom April 2021, in dem eine Schutzverpflichtung des Staates in Bezug auf künftige Generationen bejaht wurde, auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 20a Grundgesetz bezogen. Wie könnte ein solches "Recht auf intakte Umwelt" also aussehen?

Eine Möglichkeit bietet folgender Ansatz: "Jedes Kind hat das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt und auf den Fortbestand intakter Ökosysteme. Wenn nachteilige Veränderungen der durch Absatz 1 geschützten Lebensbedingungen als Folge des Handelns anderer wahrscheinlich sind, hat jedes Kind das Recht zu verlangen, dass die zuständigen Stellen die Situation prüfen. Jedes Kind, das nach Absatz 2 handelt, erhält innerhalb angemessener Frist detaillierte Informationen, aus denen hervorgeht, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um diese nachteiligen Veränderungen zu verhindern."



