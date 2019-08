Zu "Laubbläser auf der Alm" (Leserbrief am 20. 8. 2019): Fr. Rohrmoser stört sich, auch gestützt auf eigene "landwirtschaftliche Expertise", an den Laubbläsern zur Heuernte auf der Kallbrunnalm. Ohne jetzt mit Ihnen zu diskutieren, ob das "sein muss und nicht": Wir leben in einem gelobten Land mit einem verfassungsmäßigen Recht auf Freiheit. So haben Sie sogar die persönliche Wahl zu entscheiden, ob Sie sich auf dem privaten Grund und Boden der Almbauern aufhalten oder nicht. Meine Empfehlung: Bleiben Sie zu Hause!



Ing. Richard Fernsebner, 5092 St. Martin bei Lofer