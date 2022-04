Recht auf Würde und Selbstbestimmung

Mit großer Betroffenheit habe ich vom freiwilligen Suizid und dem davor aufgetretenen Spießrutenlauf von Andrea Mielke gelesen (SN-Lokalteil vom 14. 4.). Ich lernte Andrea zirka 1986 kennen, damals war ich frisch promovierte Psychologin und hatte vorher schon mit anderen engagierten Studienkollegen und einigen "Betroffenen" den Mobilen Hilfsdienst (MOHI) als Projekt in Salzburg aufgebaut. Andrea stieß damals zu uns mit dem großen Anliegen, private Pflegekräfte als fixen Bestandteil des Alltags zu installieren - heute sagt man "persönliche Assistenz". Ich war damals jung, sehr engagiert - und unendlich naiv.

In den Verhandlungen mit den Ämtern, Behörden und Politikern erlebten wir viele Überraschungen! Es waren einige sehr engagierte Beamte des Behindertenreferats, die uns tatkräftig unterstützten, es waren aber auch manche hochrangige Politiker, die keine Ahnung hatten und nicht verstehen konnten/wollten, worum es unseren Kunden ging - nämlich um Würde und Selbstständigkeit. Wir brauchten Geld, um Helfer fix anstellen zu können - und damit unseren Kunden Betreuungssicherheit gewährleisten zu können. Der Lions Club wollte uns ein Auto schenken (es musste aber "Spende des Lions Clubs" draufstehen), das Familienministerium wollte uns "Kinokarten für unsere Behinderten" schenken (!). Es war ein mühsamer, ein zäher Kampf um jeden - damals noch - Schilling. Das Jahresbudget für einen fix angestellten Helfer entsprach exakt dem Jahresbudget eines Landesrats für Veranstaltungen und Buffets!

Ohne die Hartnäckigkeit von Betroffenen wie Andrea wäre das Projekt schon früh gescheitert. Ich verließ den MOHI 1988, weil ich mich beruflich veränderte und aus Salzburg wegging. Das Ursprungsteam zerstreute sich in alle Winde, wir hatten keinen Kontakt mehr. 35 Jahre später musste ich erfahren, dass Andrea noch einmal um ein selbstbestimmtes Leben kämpfen musste, diesmal um die Beendigung ebendieses Lebens. Es hat mich entsetzt, welchen Spießrutenlauf Andrea auf sich nehmen musste. Wenn diese mutige und kämpferische Frau fast gescheitert wäre am Behördenweg, wie soll ein nicht so starker Mensch diesen Weg gehen können?

Mir ist klar, dass es Vorschriften und Bedingungen geben muss, um Missbrauch zu verhindern, aber haben diese Fachleute - vor allem Juristen und Mediziner - auch nur eine Minute versucht, sich ein Leben in Abhängigkeit, in Schmerz und Hilflosigkeit, mit wenig Würde und Selbstbestimmtheit vorzustellen? Dieser Gesetzesentwurf gehört dringend überarbeitet!

Ich erlebe leider immer noch, dass Betroffene mit fadenscheinigen Argumenten und Begründungen abgespeist werden, jetzt eher im Bekannten- und Freundeskreis, wenn es um ein Altern und Sterben in Würde geht. Es ist völlig egal, ob ein Mensch behindert, krank oder alt ist - jeder Mensch hat ein Recht auf Würde und ein selbstbestimmtes Leben.



Dr. Gabriele Fink MSc, 2540 Bad Vöslau