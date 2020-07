Recht und Ordnung in Kuchl

Am Sonntag, dem 5. Juli 2020, schafften wir es leider erst etwas spät zum Baden an den Bürgerausee in Kuchl - mit zwei Kindern im Alter von vier und ein Jahren kann es schon mal länger dauern, bis man in die Gänge kommt. Natürlich sind die wenigen Pkw-Parkplätze vor der AV-Kletterhalle um 14.00 Uhr voll belegt.

Wir überlegen und diskutieren kurz und da wir nicht die ersten sind, stellen wir uns neben anderen "Outlaws" auf den gekennzeichneten, aber leeren Busparkplatz, der Platz für fünf oder sechs Reisebusse bietet. Sonntag Nachmittag wird wohl kein plötzlicher Ansturm von Reisegruppen mehr auftauchen. Wir nehmen also mit ziemlicher Sicherheit keinen wertvollen Parkplatz weg, zahlen immerhin auch sieben Euro Parkgebühr und konsumieren am Badebüffet. Da wird wohl genug Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl bestehen, so dass wir nicht gestraft werden.

Falsch gedacht! In Kuchl herrscht Recht und Ordnung - auch am Sonntag Nachmittag bei Sommerhitze. Es wird sich finanziell wohl auszahlen, dass man da einen Parkwächter bezahlt, um gegen blauäugige Badegäste Anzeige zu erstatten. Eine nicht besonders einladende Praxis, die für uns definitiv die letzte Erinnerung an den Bürgerausee bleiben wird.



Markus Seiwald, 5020 Salzburg