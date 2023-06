Rechts. Links. Egal.

Egal, welche persönlichen Einstellungen man zu einzelnen Themen hat, sie müssen geduldet und akzeptiert werden. Das ist gelebte Demokratie und ist in der EMRK (Europäischen Menschenrechtskonvention) verankert. In den letzten Jahren ist immer mehr eine politische Orientierung ins sogenannte rechte Eck in der EU zu verzeichnen. Wobei was rechts und links beziehungsweise die Mitte genau ist, wäre auch mal spannend zu wissen, wer hier wo genau steht und vor allem für was! Aber man tut sich eben leichter, wenn man Menschen kategorisiert. Dadurch kann man sie stigmatisieren und besser einordnen. Schwierig wird es, wenn man das Ganze in gut und schlecht einordnen will. Dadurch entsteht Zorn, Hass und es bilden sich Lager. So gesehen, reden wir zwar viel von Demokratie, von Freiheit, von Meinungsfreiheit; aber wir leben diese nicht. Ich möchte meine Meinung äußern dürfen und in Argumenten mit anderen mich austauschen können. Ich will nicht rechts oder links sein. Ich will, dass wir alle miteinander so umgehen, wie man mit sich selber umgeht. Hört auf, permanent die Menschen in Schubladen zu schieben. Das tut der Seele und dem sozialen Wohl nicht gut.





Michael Horvath, 5020 Salzburg