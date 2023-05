Rechtsruck und Windräder im Lungau

Wie man's auch dreht und wendet, das Wahlergebnis in Salzburg ist so, wie es ist. Im Lungau ist eine Trendwende zum "rechten Rand" zu Tage getreten. Mögen hier unter anderem die leidlichen Debatten über Windräder eine gewisse Entscheidungshilfe gewesen sein, neben den vielen anderen Themen, die von zahlreichen Menschen als bedrohlich empfunden werden. Jedenfalls ist das Ergebnis fair und demokratisch zu Stande gekommen. Wie eine Regierungsbildung auch aussehen mag, sie wird nicht darüber hinweg kommen, sich des Themas "Windkraft" ernsthaft anzunehmen.

Im und um den Lungau gibt es zahlreiche Berge, die schon ihrem Namen nach Windexponiertheit ausdrücken. Das Argument zusätzlicher Straßenbauten für den Betrieb verstehe ich nicht, da ja jetzt schon in unseren Ski- und Forstgebieten gut befestigte Güterwege errichtet sind, die zum Teil für Baumaßnahmen nutzbar sind. Bei Wasserkraftwerken wurde wahrscheinlich viel mehr Fläche verbaut. Bei sorgsamem Eingriff in die Natur können sogar botanisch gesehen hochinteressante Flächen mit großer Artenvielfalt entstehen.

Der Lungau könnte durch die Windkraft, gemeinsam mit Photovoltaik und Wasserkraft, in der Energieversorgung mehr als autark sein. Für die Zukunft ist jedenfalls zu bedenken, dass bei anhaltender Klimaerwärmung in absehbarer Zeit der letzte Gletscher verschwunden sein wird. Wie sollte man dann unsere Wasserspeicher füllen? Der normale Niederschlag allein wird nicht reichen und Atomkraft für die Befüllung zu importieren ist halt ein "Florianiprinzip".

Eines wird in Zukunft sicher sein: Der Wind wird wehen, solange dieser Planet eine Atmosphäre hat und habitabel ist, noch dazu zum Nulltarif. Für alle Zweifler wäre ein Besuch in Andermatt in der Schweiz zu empfehlen. Dort werden alle Skilifte mit Windkraft aus eigenen Anlagen betrieben, was dem Ort zusätzlich viele interessierte Besucher bringt.





Arno Wegmayr, 5582 St. Michael im Lungau