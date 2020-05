Rechtsstaat statt Bananenrepublik

Beim gegenständlichen Artikel (SN, 26.5.) scheint Ihnen dasselbe Missverständnis unterlaufen zu sein wie seinerzeit Frau Bandion-Ortner.

Schon in der Hauptschule habe ich gelernt, ein wesentliches Kennzeichen eines funktionierenden Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, also die Trennung von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Exekutive. Die Exekutive ist im Innenministerium angesiedelt, also vom Justizministerium getrennt. Gesetzgebung und Rechtsprechung sind zwar im selben Justizministerium angesiedelt, waren aber vor Frau Bandion-Ortner personell getrennt. Ich weiß nicht, welche realitätsfremde Ausbildung Frau Bandion-Ortner absolviert hat, jedenfalls war sie es, die Gesetzgebung und Rechtsprechung - völlig gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung - in personeller Hinsicht vereint hat.

Die neue Justizministerin, Fr. Alma Zadic macht eigentlich nichts Anderes, als den Kardinalfehler von Frau Bandion-Ortner auszubessern und den verfassungsmäßigen Zustand wieder herzustellen. Aus der offensichtlichen Bananenrepublik à la Bandion-Ortner und Pilnacek wird also wieder ein Rechtsstaat. Dazu kann man Frau Alma Zadic nur gratulieren.

Herbert Langegger

5412 Puch bei Hallein



Quelle: SN