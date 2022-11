Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Ohne jetzt auf die aktuelle Chat-Postenschacher-Umfrage-Korruptionsaffäre näher eingehen zu wollen, muss die Frage erlaubt sein: "Was wird hier gespielt?"

Untersuchungsausschüsse sind bekanntlich ein wichtiges Kontrollinstrument des Parlaments und dienen der Überprüfung bestehender Missstände, theoretisch wenigstens. Praktisch werden sie jedoch zur Farce, wenn Beteiligte so gar nichts von sich geben, sozusagen eine Sprechblockade haben. Was soll man davon halten, wenn jemand sich wiederholt auf sein Aussageverweigerungsrecht beruft. Ist das Parteiengeplänkel, das Justizgezerre, ob zu früh oder zu spät, das hin und her und der bizarre Auftritt bloße Taktik und wie wird das in der Bevölkerung wahrgenommen?

Angesichts der zahlreichen bestehenden Probleme, Pflegekrise, Energieknappheit, Krieg, Teuerung, Halloween-Chaos, Asylzelte, um nur einige zu nennen und der Tatsache, dass sich die Armut hierzulande zunehmend breit macht, darf ein derartiger Auftritt wohl schlichtweg als Farce, als Verspottung bezeichnet werden. Dafür hat niemand mehr Verständnis, zumal gerade die Steuerzahler und -innen es sind, die diesen Herrschaften ihren opulenten Lebensstil auch noch finanzieren.

"Lippen schweigen, 's flüstern Geigen", da hat sich Franz Lehar in seinem Lied wohl etwas anderes dabei gedacht. Wir sind schlichtweg "angfressen" ob dieser zur Schau gestellten Verhöhnung. Es is "zan schamma". So sind wir auf dem Weg zur globalen Lachnummer.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf