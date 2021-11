Reden wir endlich Klartext!

Ja - der Impfschutz fällt nach einigen Monaten deutlich ab!

Ja - der Erreger kann trotz Impfung übertragen werden!

Nein - wir können derzeit nicht unser altes Leben zurückhaben - egal ob geimpft oder nicht! 2G beziehungsweise Lockdown für Ungeimpfte ist eine Katastrophe, nicht nur, weil es falsche Sicherheit suggeriert. Die Politik nimmt fahrlässig das Steigen der Infektionszahlen in Kauf, wenn sie sich über diese typische Erkältungs-/Coronasaison nicht mit einer Testpflicht für alle rettet - der "sanftesten" aller Einschränkungen. Mit ihrer verbissenen Weigerung, auch von Geimpften einen (weiteren) Tribut zu fordern, schaffen Schallenberg & Co. es stattdessen, Familien und Freundschaften zu zerreißen, unsere Kinder zu zermürben, der Wirtschaft zu schaden, Menschen zu demoralisieren und sie Gift und Galle spucken zu lassen (was übrigens schlecht fürs Immunsystem ist)… Das ist so vernunftbefreit und verwerflich, dass es mich um den Schlaf bringt. Tu infelix Austria!



Mag. Saskia Ritter-Höntzsch, 5423 St. Koloman