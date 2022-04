Reduktion des Energieverbrauchs endlich angehen

Liebe Regierung, liebe Opposition, liebe Volksvertreter,

ich erwarte von Ihnen, dass sie Ihre Aufgaben, nämlich für das Wohl und die Sicherheit der Bürger zu sorgen, wahrnehmen.

Sie vergeuden Ihre Energie im gegenseitigen Wadelbeißen zum Wohle ihrer persönlichen Befindlichkeiten!

Die Energiesicherheit sollte in Ihren Prioritätenlisten hoch oben zu finden sein. Was haben Sie bisher unternommen und was gibt es an weiteren Maßnahmen, um diese zu gewährleisten?

40% der Gasmengen werden zur Stromerzeugung verwendet. Wo bitte wird Strom im öffentlichen Bereich eingespart, um auch den Gasverbrauch zu reduzieren? Oder welche Maßnahmen zum Stromsparen werden Sie den Österreicherinnen und Österreichern empfehlen oder verordnen?

Es ist für mich unverständlich, dass öffentliche Gebäude (z. B. Kirchen), Schaufenster oder Stadtautobahnen beleuchtet bleiben.

Schanigartenbesucher wissen offensichtlich nicht, dass ihr Wohlbefinden im beheizten Garten den russischen Angriffskrieg finanziert!

Demnächst werden auch angenehm kühle Räume ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Daher fordere ich Sie auf, endlich merkbare Aktionen zu setzen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Übrigens käme reduzierter Energieverbrauch auch der Klimasituation zugute.

Johannes Haag, 2326 Maria Lanzendorf