Referendum - aber anders

Herr Orbán möchte sich Rückendeckung bei der Bevölkerung für sein LGBT-Gesetz holen mit einem Referendum, wobei er aber Fragen stellt, die am eigentlichen Thema vorbeigehen. Viel sinnvoller wäre es, die Bevölkerung zu befragen, ob sie mit dem Kurs der Orbán-Regierung wirklich einverstanden ist. Diese Befragung müsste aber durch EU-Instanzen kontrolliert werden, um sicher zu sein, dass auch wirklich der Wille der Bevölkerung zum Ausdruck kommt. Bei der verstümmelten Medienlage ist die Meinungsvielfalt ja nicht mehr so sicher. Wenn sich die Mehrheit hinter die Regierung stellt, wäre es an der Zeit, den Verbleib Ungarns in der EU in Frage zu stellen. Den Vorschlag von Timmermans, in der EU über den Verbleib zu entscheiden, halte ich für verfrüht, weil die Bevölkerung dadurch bestraft würde, weil eben Orbán ihr derzeitiger Regierungschef ist.

Robert Faust, 5020 Salzburg