Reform der Gesundheit

Der mutige Leitartikel von Christian Resch vom 21. Jänner erklärt, warum Österreich zurecht als "Schnitzel- und Doppler-Nation" gilt. Der Schwerpunkt liegt dabei im Osten des Bundesgebietes. Angesichts der Krise im heimischen Gesundheitswesen könnte die Schlagzeile modifiziert werden: "Wir essen uns zum Pflegefall". Dazu kommt das Übermaß an Alkoholika. Mit dreizehn Liter reinem Alkohol pro Jahr liegen wir im OECD-Ländervergleich an zweiter Stelle, knapp hinter Estland. Griechen und Italiener hingegen kommen mit der halben Menge aus. Kein Gesundheitssystem der Welt kann die Folgen unserer permanenten Selbstschädigung auf Dauer stemmen. Es wäre Pflicht des Staates, so wie vom SN-Redakteur Resch angesprochen, endlich lenkend einzugreifen. Leider bleibt das ein Wunschtraum, denn sowohl den Sozialversicherern als auch den verantwortlichen Politikern fehlt dazu der Mut. Notlösung: Jeder einzelne von uns hat mittels umfassender Lebensstiländerung zur Rettung des Systems beizutragen.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien