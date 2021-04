Reformen in der Bauernkammer

SN-Redakteur Thomas Auinger berichtete am 1. April 2021 über die Vorschläge der ÖVP-dominierten Landwirtschaftskammer für Änderungen im Landwirtschaftskammergesetz.

Als ehemaliger Ortsbauernobmann und Landwirtschaftskammerrat sehe ich weiteren Reformbedarf!

Seit dem Jahr 2000 ist es möglich, mit 250 Unterschriften von Kammermitgliedern einen Antrag in die Vollversammlung einzubringen. Mit 500 Unterschriften kann sogar die Einberufung der LWK-Vollversammlung verlangt werden. Diese Hürde ist eindeutig zu hoch, da inzwischen die Anzahl der Milchbäuerinnen und Milchbauern drastisch zurückgegangen ist. 100 Unterschriften für einen Antrag und 250 Unterschriften für die Einberufung der Vollversammlung müssten genügen. In den Ortsausschüssen der Landwirtschaftskammer soll es nur mehr eine ungerade Anzahl geben. Jetzt ist es möglich, dass bei Stimmengleichheit das Los entscheidet, wer Ortsbauernobmann oder Ortsbauernobfrau wird. Weiters soll es - so wie in Oberösterreich - ermöglicht werden, dass die Fraktionen in der LWK-Vollversammlung Ersatzmitglieder nominieren können. Dies müsste auch im Interesse des ÖVP-Bauernbundes sein. Denn ich kann mich noch sehr gut an eine LWK-Vollversammlung erinnern, bei der statt der 20 gewählten Bauernbund-Mandatare und -Mandatarinnen nur neun (!) anwesend waren.

Ich hoffe, dass meine Reformvorschläge eine Mehrheit im für das Landwirtschaftskammergesetz zuständigen Salzburger Landtag finden. Diese Hoffnung begründet sich darin, dass dort die ÖVP im Gegensatz zur Landwirtschaftskammervollversammlung keine Mehrheit hat.

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee