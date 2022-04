Die Elementarpädagog/innen kämpfen schon seit Jahren um bessere Bedingungen in den Krabbelgruppen und Kindergärten die letztendlich nicht nur den Pädagog/innen sondern in weiterer Folge den Kindern zugute kommen würden. Bürgermeister a.D Heinz Schaden sagte dazu: "Alles was nichts kostet kann sofort umgesetzt werden." Wie traurig!



Karin Schosser, pens. private Rechtsträgerin von zwei Krabbelgruppen, 5020 Salzburg