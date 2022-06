Regelmäßige Übungen für Wehrdienstleistende einführen

Die Kernaufgabe eines Staates ist im Grunde die Sicherheit seiner Bürger. Dazu gibt es die Gesetzgebung, Verwaltung und die Gerichtsbarkeit. In Österreich regelt dies die Bundesverfassung.

Nun fühlen sich Parteien sogar noch dazu berufen, in einer Regierung mitzuwirken, die dieser wesentlichen Kernaufgabe des Staates nicht Rechnung tragen wollen.

Bei den Grünen beispielhaft, weil diese ihren Wählern eine potentielle Verlängerung des Zivildienstes nicht zumuten können.

"Die Wirtschaft" glaubt es wäre nicht zumutbar, dass wenige Promille der Erwerbstätigen alle zwei Jahre zu Übungen einberufen werden könnten - wie lächerlich!

Anlässlich des Tages der Miliz am 09. Juni rufe ich auf endlich die notwendige Einführung von Übungsverpflichtungen für Wehrdienstleistende durchzuführen und das Wehrbudget entsprechend anzupassen.

Und bitte nicht wieder nur salbungsvolle Worte und dann weiter wurschteln wie gehabt! Herr Bundespräsident, was sagen Sie dazu?

Ing. Markus Matschl, MBAPräsident Milizverband Salzburg, 5310 St. Lorenz