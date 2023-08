Regie aus den Fugen

Nicht nur die Zeit ist aus den Fugen. Es war das erste Mal, dass wir nach einer Figaro-Aufführung das Haus nicht hochgestimmt, sondern verärgert verließen. Wir erlebten ein Beispiel eines verirrten Regiekonzeptes, welches die Handlung in ein Ganovenmilieu von heute verortete und dadurch die erhoffte Mozartstimmung abwürgte. Das Musikerlebnis litt dadurch arg. In einer Vorschau erklärte der Regisseur, dass Mozarts Musik in großer Diskrepanz zur Handlung stehe. Unserem Erleben nach ist das Gegenteil der Fall. Bei diesem "Figaro" hat der Regisseur die Handlung der Musik aufgezwungen und dadurch ihrer innewohnenden Heiterkeit geschadet. Außerdem repräsentiert die Handlung nicht den authentischen Text. Völlig überzogene Szenen, wie eine Schießerei und die Absicht des Grafen, die Hauptakteure erschießen zu wollen, entbehren textlich jedem Motiv. Wir konnten auch keine emotionale Nähe zu den handelnden Figuren und Verständnis für ihr Tun finden, wie es bei anderen Figaro-Aufführungen sehr wohl der Fall war. Schade um die schönen Stimmen der Akteure. Die Suche mancher Regisseure nach dem dramatischen Kick scheint mehr auf die progressive Kulturkritik als auf das Publikum zu zielen.





Horst Weber, 5084 Großgmain